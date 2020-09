Calendario Serie A 2020-21, tutte le date e le soste: quando inizia e dove vedere le partite

Serie A, la prima gara di campionato di Inter e Atalanta sarà posticipata

, l'inizio della nuova stagione è sempre più vicino. Domani, a mezzogiorno, sarà presentato ildel massimo campionato italiano di calcio: ecco tutte lee leda sapere.L'inizio della nuova stagione è fissato per il prossimo 19 settembre e l'ultima giornata si disputerà il 23 maggio 2021. Anche a causa dei tempi ridotti, conseguenza dell'emergenza coronavirus, nella prossima stagione la sosta invernale durerà dieci giorni e ci saranno sei turni infrasettimanali: rispetto alle passate stagioni, infatti, lainizia con un mese di ritardo ma occorre anche consentire la preparazione delle varie nazionali agli Europei, slittati di un anno, che inizieranno a giugno 2021.Domani, alle ore 12, la Legapresenterà anche ildella nuova stagione: il sorteggio sarà trasmesso in diretta sui social e sarà seguito anche da Leggo. Confermata la stessa formula riservata lo scorso anno a Roma e Lazio: entrambi i club romani giocheranno, anche in questa stagione, l'ultima partita in trasferta in modo da consentire alla Uefa di avere a disposizione lo stadio Olimpico per la gara inaugurale degli Europei.Nel corso della stagione sono previste tre soste per le nazionali (11 ottobre e 15 novembre 2020 e 28 marzo 2021), impegnate nella seconda edizione della Uefa Nations League. Ridotta la sosta invernale, che inizierà il 24 dicembre e terminerà il 2 gennaio 2021.Queste ledi tutte le 38 giornate del prossimo campionato di1ª giornata: 19-20 settembre2ª giornata: 26-27 settembre3ª giornata: 3-4 ottobre10-11 ottobre: sosta per le nazionali4ª giornata: 17-18 ottobre5ª giornata: 24-25 ottobre6ª giornata: 31 ottobre-1 novembre7ª giornata: 7-8 novembre14-15 novembre: sosta per le nazionali8ª giornata: 21-22 novembre9ª giornata: 28-29 novembre10ª giornata: 5-6 dicembre11ª giornata: 12-13 dicembre12ª giornata: 16 dicembre (turno infrasettimanale)13ª giornata: 19-20 dicembre14ª giornata: 23 dicembre (turno infrasettimanale)24 dicembre-2 gennaio: sosta invernale15ª giornata: 3 gennaio16ª giornata: 6 gennaio (turno infrasettimanale)17ª giornata: 9-10 gennaio18ª giornata: 16-17 gennaio19ª giornata: 23-24 gennaio20ª giornata: 30-31 gennaio21ª giornata: 3 febbraio (turno infrasettimanale)22ª giornata: 6-7 febbraio23ª giornata: 13-14 febbraio24ª giornata: 20-21 febbraio25ª giornata: 27-28 febbraio26ª giornata: 6-7 marzo27ª giornata: 13-14 marzo28ª giornata: 20-21 marzo27-28 marzo: sosta per le nazionali29ª giornata: 3-4 aprile30ª giornata: 10-11 aprile31ª giornata: 17-18 aprile32ª giornata: 21 aprile (turno infrasettimanale)33ª giornata: 24-25 aprile34ª giornata: 1-2 maggio35ª giornata: 8-9 maggio36ª giornata: 12 maggio (turno infrasettimanale)37ª giornata: 15-16 maggio38ª giornata: 22-23 maggioLasarà trasmessa, ancora una volta, da Sky e Dazn. Lo schema è lo stesso delle ultime due stagioni: Sky trasmetterà sette partite per ogni giornata (anticipi del sabato alle 15 e alle 18, due partite di domenica alle 15, una partita la domenica alle 18, il posticipo serale di domenica alle 20.45 e le sfide del lunedì o del venerdì alle 20.45), Dazn le altre tre gare (sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e domenica alle 15).Ai nastri di partenza si presenteranno le seguenti 20 squadre: Atalanta, Benevento (promossa dalla Serie B), Bologna, Cagliari, Crotone (promossa dalla Serie B), Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia (prima storica volta in A dopo la promozione dalla B), Torino, Udinese e Verona.