Sorteggio Calendario Serie A 2020-21: la diretta streaming. Tutte le date e tutte le partite del campionato

Sorteggio calendario campionato Serie A 2020-21: diretta streaming gratis

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2020-21 LE DATE

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2020-21 I CRITERI DI COMPILAZIONE

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 11:46

. Ci siamo. La massima serie sta per ripartire. Mancano meno di venti giorni al via della nuova stagione della Serie A. Sarà ancora un campionato molto particolare, condizionato dal Coronavirus che per molte settimane ancora priverà gli stadi dell'appporto fondamentale dei tifosi. Ma anche la compilazione del calendario sarà in parte condizionata dall'epidemia, che ha allungato la stagione scorsa, con evidenti effetti anche su questa, e dai prossimi Europei 2021.Intanto è partita su SkyI primi presidenti stanno arrivando alla spicciolata. Il calendario non è solo un rito, ma è anche un elemento fondamentale della stagione. La successione delle giornate di campionato con il tempo diventa, in maniera evidente, un fattore importante per il successo di una stagione.Manca mezz'ora al via ufficiale alla nuova stagione calcistica. Il sorteggio sarà trasmesso, come al solito, da Sky e anche sul canale Youtube della lega serie A- La serie A ripartirà il fine settiman del 19-20 settembre- Tre soste per le nazionali: 11 ottobre e 15 novembre 2020 e 28 marzo 2021- Sosta invernale: 24 dicembre - 2 gennaio 2021.- Turni infrasettimanali: 2ª giornata: 16 dicembre; 14ª giornata: 23 dicembre; 16ª giornata: 6 gennaio; 21ª giornata: 3 febbraio; 32ª giornata: 21 aprile; 36ª giornata: 12 maggio- Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;- Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;- E' prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l'ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma: (entrembe giocheranno in trasferta per permettere di consegnare all'Uefa lo stadio Olimpico per la partita inaugurale degli Europei)GENOA-SAMPDORIAINTER-MILANJUVENTUS-TORINOLAZIO-ROMA- I derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro;- Salvo quanto indicato al punto a) che precede, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;- Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2019/2020;- Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;- Nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020;Le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.Sarà possibile seguire il sorteggio del calendario del campionato di serie A anche in diretta streaming