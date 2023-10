Sassuolo-Lazio 0-2, le pagelle: Luis Alberto sontuoso. Felipe Anderson è tornato

di Enrico Sarzanini

Vince la Lazio al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La squadra biancoceleste vince 2-0 grazie ai gol di Felipe Anderson al 28' e di Luis Alberto al 35'. Con questa vittoria la Lazio sale al settimo posto con 13 punti. In precedenza negli altri due anticipi della nona giornata del campionato di Serie A avevano vinto il Napoli a Verona 3-1 e l'Inter a Torino contro i granata 3-0. A guidare la classifica con una partita in più è l'Inter con 22 punti. Il Milan con 21 punti giocherà contro la Juventus, terza a pari punti con Fiorentina e Napoli (una partita in più).

LE PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6

Quando serve c'è sempre e porta a casa un importante clean sheet. Ingiustamente espulso dall'arbitro e poi riabilitato dal Var per un presunto tocco di mano fuori dall'aera di rigore.

LAZZARI 6,5

La catena di destra torna a funzionare e lui torna ad essere il giocatore pulti e disciplinato ammirato lo scorso anno.

PATRIC 6,5

Preferito a Casale è la solita garanzia sulla quale Sarro punta soprattutto in queste gare in cui serve grande lucidità in fase difensiva.

ROMAGNOLI 7

La sosta lo ha metaletteratura rigenerato. Torna lucido in fase difensiva ma quando ne ha l'occasione è pericolo anche in avanti come nel primo tempo quando su angolo c'è Consigli che gli dice di no ad un passo dalla porta.

MARUSIC 6,5

Dopo le fatiche con la Lazio è stato costretto agli straordinari anche con la nazionale ma Sarri difficilmente rinuncia a lui che, pur con qualche difficoltà iniziale, regge bene l'urto dell'avversario.

GUENDOUZI 7

La prima occasione della Lazio dopo appena 2' è sua. Veste alla perfezione i panni dell'avvoltoio pronto ad approfittare di ogni minimo errore del Sassuolo.

ROVELLA 7

Primo tempo di grandissimo livello è lui a dettare i tempi della manovra, bravo anche quando la Lazio è chiamata a difendersi. Con il peso del giallo sulle spalle Sarri lo richiama in panchina per evitare rischi. (8' st Cataldi 6,5: en tra carico a pallettoni e coglie subito il palo dai 20 metri).

LUIS ALBERTO 8

Leader al quadrato mostra ancora una volta tutte le sue qualità tecniche. E' lui a dare il la a tutte le azioni pericolose e poco prima della mezzora strappa la palla dai pedi di Ruan per dare il via all'azione del vantaggio poi con lo scavetto raddoppia. Martusciello lo richiama in panchina e lui, come sempre, accetta ma con riserva. (34' st Kamada, sv).

ANDERSON 7,5

Felipetto è tornato: corre per tre anticipa sistematicamente l'avversario ma soprattutto è un rifornitore seriale di palloni per gli attaccanti. Consigli gli nega la gioia del vantaggio che comunque arriva poco dopo.

CASTELLANOS 7

Seconda da titolare e un altro assist vincente questa volta per Felipe Anderson che sblocca al 28' del primo tempo. Gli manca solo il gol ma si mette al servizio totale dei compagni di squadra. (35 ' st Immobile, sv).

PEDRO 6

Molto più efficace quando entra gara iniziata è comunque sempre sul pezzo bravo a tenere lòa squadra alta. Peccato per l'inutile giallo sul finire del primo tempo che lo mette a rischio espulsione. (8' st Zaccagni 6,5: entra e scalda subito le mani a Consigli poi scheggia il palo).

MARTUSCIELLO 7

Il talismano funziona, alla quinta volta in panchina al posto dello squalificato Sarri, l'allenatore conquista la terza vittoria e tre piunti pesantissimi che confermano l'ottimo stato di forma della Lazio.

