Torino-Inter 0-3, le pagelle: Lautaro letale, Dimarco spento. Sommer insuperabile

di Fabrizio Ponciroli

La sfida tra Torino e Inter si conclude con la vittoria dei nerazzurri per 3-0. Decidono Thuram, il solito Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore.

LE PAGELLE DELL’INTER

SOMMER 7

Protagonista assoluto con interventi di grande valore a conferma che si tratta di un portiere affidabilissimo. Fa il suo e lo fa alla grande. Saracinesca.

PAVARD 6

Ha grande eleganza. Bravo quando c'è da impostare. In fase difensiva, in un paio di occasioni, non è determinato come servirebbe (13' st Dumfries 7: entra e confeziona l'assist per Thuram che vale l'1-0. Quarto assist stagionale).

DE VRIJ 6,5

Molto attento sui tanti cross in area nerazzurra. Gestisce gli attaccanti granata con tanta abilità. L'esperienza l'aiuta nelle situazioni più complicate.

ACERBI 6,5

La sua personalità si fa sempre sentire. Bravo a dare anche i tempi di gioco. In difesa non si fa mai sorprendere. Attento.

DARMIAN 6

Fa il suo compitino senza strafare ma anche senza commettere errori. Tatticamente sa esattamente dove posizionarsi. Nessuno lo sorprende (45' st Bisseck sv).

BARELLA 5,5

Meno lucido del solito. Sbaglia qualche pallone di troppo e, soprattutto, non rischia quasi mai la giocata importante. Potrebbe fare di più (13' st Frattesi 6,5: molto dinamico.

CALHANOGLU 7

Tanto valore oscuro. Nelle conclusioni non è particolarmente fortunato. Non smette mai di correre e mettersi al servizio della squadra. Dai suoi piedi arriva la palla del 2-0 di Lautaro. Poi, nel recupero, la rete, su rigore, del definitivo 3-0.

MKHITARYAN 6,5

Bravo soprattutto in fase di interdizione. Ha un paio di occasioni per far male a Milinkovic-Savic ma non inquadra la porta.

DIMARCO 5,5

Le sue proverbiali palle in mezzo all'area non arrivano con la doverosa continuità. Sembra in affanno a livello fisico. In difesa dà una mano (13' st Carlos Augusto 6: porta freschezza e velocità).

LAUTARO 6,5

Gioca troppo spalle alla porta. E' spesso costretto a rientrare per toccare palla. Alla fine, su calcio d'angolo, trova il suo 11esimo gol in campionato. Letale (36' st Klaassen sv).

THURAM 6,5

Nella prima frazione viene fermato con troppa facilità. Tocca pochi palloni fino al 60' quando, ben servito da Dumfries, segna la rete che sblocca la partita. Bomber vero.

ALL. INZAGHI 7

Ha il merito di indovinare i cambi giusti. Vince una partita molto difficile, portando a casa tre punti vitali. In difesa altre conferme. In attacco ci pensa la coppia d'oro Lautaro-Thuram.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 20:11

