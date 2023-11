Salisburgo-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro arma letale, muro Bastoni-Acerbi. Inzaghi già agli ottavi

di Alessio Agnelli

Grazie ad un gol su calcio di rigore di Lautaro Martinez, all'85' l'Inter si impone 1-0 a Salisburgo e stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo. I vice campioni d'Europa in carica sono ancora imbattuti in questa Champions, avendo sconfitto il Benfica e due volte il Salisburgo oltre al pareggio all'esordio con il Real Sociedad. La squadra di Inzaghi aggancia la Real Sociedad, vittorioso sul Benfica, a 10 punti, entrambe qualificate. Ci sarà solo da decidere chi chiuderà al primo posto.

PAGELLE INTER

SOMMER 6 Subito un’uscita a valanga su Simic a chiudere lo specchio. Poi una punizione di Gloukh e un destro di Konaté, sventati di pugno. B

ISSECK 6,5 Al debutto dal 1° minuto. Energico in marcatura, pronto all’anticipo e a ribaltare il fronte, propositivo in avanti e al tiro (sua la 1^ conclusione). Rimedia un giallo e la solita sostituzione di Inzaghi. Ma buona la prima. (1’ st De Vrij 6: bada al sodo)

ACERBI 6,5 Mette la museruola al figlio d’arte Roko Simic, innescato da un rimpallo in avvio e poi chiuso sistematicamente.

BASTONI 6,5 Capitano per una notte e più autorevole con fascia al braccio. Duella spesso con Konaté, senza rischiare. Vicino al gol di testa.

DARMIAN 5,5 Un’interpretazione troppo guardinga del ruolo. La fase di spinta è contenuta e spesso lasciata a Bisseck, in difesa meno ermetico del solito.

FRATTESI 5,5 Inserimenti col contagocce, giro-palla timido, impacciato e quasi sempre all’indietro.

CALHANOGLU 5,5 Meno illuminante del solito in cabina di regia. Da fermo è sempre un bel vedere e preciso quasi al millimetro, in impostazione e in interdizione (anche un giallo a referto) molto meno. Luci ed ombre. (15’ st Asllani 6,5: sfiora il gol-qualificazione da fuori)

MKHITARYAN 6,5 Spesso regista aggiunto per le difficoltà di Calha. Imposta e distrugge, corre e scatena le ripartenze. Tuttofare. (23’ st Barella 6,5: si guadagna il rigore-vittoria)

CARLOS AUGUSTO 5,5 Dietro non rischia, davanti non riesce quasi mai a sfondare e il bilancio è in rosso. (41’ st Dimarco sv)

SANCHEZ 6 Secondo gettone da titolare in Champions. Non sfigura e confeziona un assist d’oro per Frattesi. (23’ st Lautaro 7: una traversa di testa che grida ancora vendetta, poi il rigore-qualificazione, MVP)

THURAM 7 Quando allunga palla al piede è incontenibile e fonte di pericoli (l’occasionissima fallita da Frattesi) per il Salisburgo. Bene anche nello stretto e al dribbling.

INZAGHI 7,5 Come Mancini 2004/05: agli ottavi di Champions con 2 turni d'anticipo. Per confezionare l'impresa, ne cambia 6 su 11 rispetto a sabato. Ma il risultato è lo stesso. In controllo totale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA