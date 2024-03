Caos sul volo per Brighton: 5 tifosi della Roma fermati dalla polizia in pista all'aeroporto

Caos sull’aereo che ha portato i tifosi della Roma a Brighton. A Stansted, l'aeroporto low cost vicino a Londra, infatti è stato fermato un gruppo di 5 tifosi giallorossi a causa dei disordini provocati durante il volo che li ha portati dalla Capitale alla city londinese, da cui poi avrebbero dovuto raggiungere oggi la città di Brighton con il treno.

Ad aspettare il gruppo di tifosi romanisti all’arrivo a Londra c’erano direttamente le volanti della polizia inglese alla pista d’atterraggio dell’aereo, con le forze dell’ordine che hanno così prelevato i facinorosi per portarli in caserma, dove, in stato di fermo, sono stati schedati. All’andata due tifosi del Brighton erano stato accoltellati e rapinati in via Cavour e la Uefa sta indagando per uno striscione omofobo apparso all’Olimpico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 17:12

