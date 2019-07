Vince anche in trasferta la Roma di Fonseca, che nel primo test davanti ai tifosi (al Curi ne sono accorsi 2500) batte il Perugia 3-1. Doppietta di Mancini (nel primo tempo e nel finale) e gol di Dzeko, che apre le segnature in avvio di partita. Confortanti i segnali sul piano del gioco arrivati dal test per Fonseca. Mercoledì 31 Luglio 2019, 22:28







