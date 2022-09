Roma, nuovo infortunio: Karsdorp fuori 45 giorni, ginocchio ko

di Francesco Balzani

Un nuovo infortunio grave in casa Roma, e si tratta di un altro olandese. Dopo Wijnaldum, infatti, è il turno di Rick Karsdorp che durante l’allenamento di oggi ha riportato la lesione del menisco sinistro (lo stesso fasciato nei giorni scorsi). Il terzino si opererà nei prossimi giorni e tornerà a disposizione di Mourinho tra un mese e mezzo circa.

Al massimo, quindi, potrà giocare le ultime due partite prima della lunga sosta per il Mondiale. Ma è più verosimile che Karsdorp torni proprio insieme a Wijnaldum a gennaio. Per il terzino non è il primo problema alle ginocchia della sua carriera.

Ecco il comunicato del club: "L’AS Roma comunica che Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer".

