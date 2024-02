Premier League, calciatore ricoverato per dipendenza da gas esilarante: è allarme per la "nuova moda". Perché è pericoloso il “protossido di azoto”

di Redazione web

Il caso del gas esilarante scuote la Premier League. Il campionato inglese di calcio considerato il più bello del mondo ha un giocatore in riabilitazione a causa della sua dipendenza da questo pericoloso gas. Ne scrive il Daily Mail, senza svelarne l’identità. Pare che i familiari del calciatore hanno contattato il club dove gioca per chiedere assistenza riguardo alla sua dipendenza dal “protossido di azoto”. È un gas privo di colore e odore, noto per indurre sensazioni di euforia, stordimento e, in alcuni casi, allucinazioni. In casi estremi il suo abuso può portare alla morte per mancanza di ossigeno. La sostanza non è però illegale.

Stando al tabloid britannico, il caso è venuto alla luce dopo che il calciatore è stato fermato mentre era all'interno di un'auto con dozzine di contenitori del protossido nel vano piedi. Gli agenti non sono intervenuti perché non hanno potuto dimostrare a chi appartenessero gli stessi, e si sono limitati ad avvisare la famiglia costringendola poi a comunicare tutto alla società proprietaria del suo cartellino.

Una fonte anonima citata dal Sun ha dichiarato: «La sua famiglia ne è venuta a conoscenza e ha chiesto aiuto al club. Al giocatore è stato detto che se voleva salvare la sua carriera, doveva andare in un centro residenziale specializzato e ricevere aiuto.

La questione del protossido di azoto all’interno della Premier League è stata sollevata, con una stella del calcio che ha recentemente speso una considerevole somma di denaro per bombole di gas durante il suo compleanno. La fonte ha sottolineato che molti giocatori, forse ignari del fatto che il protossido di azoto sia ora considerato una droga di classe C, lo utilizzano senza rendersi conto dei potenziali pericoli.

Alcuni calciatori, tra cui Jack Grealish, Dele Alli, Leon Baily e Kyle Walker, sono stati fotografati con gas esilarante, con casi di dipendenza precedentemente documentati, come nel caso di Alli, che è stato in riabilitazione negli Stati Uniti per dipendenza dai sonniferi. Foto condivise sui social media mostrano situazioni di festa con grandi quantità di protossido di azoto, indicando un problema diffuso tra i giocatori della Premier League.

