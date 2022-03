Playoff Mondiali, Di Lorenzo dà forfait: Mancini convoca lo juventino De Sciglio

Tegola per Roberto Mancini. Il Ct della Nazionale italiana dovrà fare a meno del terzino Giovanni Di Lorenzo. Il «napoletano» è uscito malconcio dall'ultimo incontro contro l'Udinese e le visite mediche, svolte in mattinata a Firenze, hanno confermato la sua indisponibilità per i play off dei Mondiali in Qatar. Mancini ha dovuto subito correre ai ripari e, al posto di Di Lorenzo, toccherà a Mattia De Sciglio cercare di portare l'Italia in Qatar con le sue discese sulla fascia destra.

Leggi anche > GP Bahrain, doppietta show della Ferrari: Leclerc trionfa davanti a Sainz nel primo Gran premio della stagione

L'esterno della Juventus si aggiunge all'elenco dei convocati della Nazionale di Roberto Mancini in vista dei play off dei Mondiali in Qatar dopo il forfait di Di Lorenzo. Il difensore della Juventus raggiungerà il ritiro questa sera insieme agli altri compagni di squadra già convocati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA