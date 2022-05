Pioli e la medaglia rubata, trovato il "ladro": ha postato il video su Instagram

Rubare la medaglia dello scudetto dall'allenatore campione d'Italia, e invece che restituirla, o al limite nascondersi e fare finta di nulla, postare il video su Instagram. Ieri sera Stefano Pioli, nei festeggiamenti per lo scudetto al Mapei Stadium, ha fatto un appello: «Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l'unica che ho».

Il Milan sfila per le strade di Milano. E sul bus scoperto spunta lo striscione: «La Coppa Italia mettila nel...»

Una vicenda davvero singolare, con la Lega Serie A che tramite Twitter ha poi fatto sapere che gliel'avrebbe fatta riavere. Ma nel giro di poche ore, è emerso il 'ladro': è un giovane tifoso che ha postato appunto le immagini della medaglia tra le sue mani sul suo profilo social, con la scritta «Grazie Pioli». Non il ladro più furbo del mondo insomma: l'immagine circola in un video che sta diventando virale soprattutto su Twitter. Chissà che ora non si decida a restituirla al legittimo proprietario.

Il ragazzo che ha rubato la medaglia di Stefano #Pioli dopo lo Scudetto col #Milan posta il video sui socialpic.twitter.com/r1fnpBomEk — Marco Conterio (@marcoconterio) May 23, 2022

