Ibra nel male (rigore sbagliato) e nel bene, firma il pari

DONNARUMMA 6

Se il Milan ne prende due non è certo per colpa sua. Ne salva uno su Kalinic alla grande, poi non tocca più un solo pallone.

CALABRIA 6

Festeggia nel peggior dei modi la convocazione di Roberto Mancini. Autorete clamorosa ma anche un gol annullato.

KJAER 6

Sui gol non c’entra niente. Non si può prendere colpe non sue. Per il resto solito guerriero che cerca di mettere ordine nel disordine generale.

GABBIA 5

Capitan Romagnoli si fa male nel riscaldamento, lui entra in punta di piedi. Sbagliato.

THEO HERNANDEZ 6,5

Davanti fa sempre paura E se non ci fosse stato Gatto Silvestri. La rete nasce del pari nasce da una sua galoppata al minuto 93’. Da applausi.

BENNACER 5

Fuori dal gioco. Non è la prima volta. Pioli lo richiama di continuo, lo vuole più coinvolto nell’azione. Lui non ci riesce proprio. Limiti evidenti.

KESSIE 6

Segna anzi no. E’ autorete. Ma lui, c’è e ci prova, non molla mai.

SAELEMAEKERS 6

E’ lui il primo sacrificato. Il meno peggio del tridente (1’ st Rebic 6: lotta, sgomita, cerca la porta, poi Ibra. Fa il suo, lo fa bene).

CALHANOGLU 5

Il Milan fa bene a non cedere alle sue richieste sul rinnovo di contratto. Se Calha è questo può partire quando vuole (42’ st Hauge ng).

RAFAEL LEAO 5

Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. E quel di più non arriva mai (33’ st Brahim Diaz 5,5: entra tardi, troppo tardi per poter riuscire a incidere).

IBRAHIMOVIC 6

Nel bene e nel male. Nel bene prende un incrocio, segna la rete del pari, serve anche un assist a Calabria. Nel male sbaglia il secondo rigore di fila che finisce nel secondo anello di San Siro. Forse è un po’ stanco, un po’ nervoso. Ma non ci sono altre soluzioni se non gioca lui non c’è nessuno. Uno dei pochi errori del mercato rossonero…

PIOLI 6

Si prende un punto, potevano essere tre ma anche zero. Ritarda i cambi, solo tre, non nell’insistere su Ibrahimovic ma su Calhanoglu e su qualche altro suo giocatore. Squadra stanca: fisicamente ma soprattutto mentalmente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Novembre 2020, 23:29

