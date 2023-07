Il Manchester perde col Borussia, Onana si infuria con il solito Maguire: il video fa il giro dei social

di Redazione web

Il Borussia Dortmund ha approfittato degli svarioni difensivi del Manchester United per batterlo 3-2 in un'amichevole a Las Vegas, nell'ultimo incontro del loro tour nordamericano. Un gol nel secondo tempo di Youssoufa Moukoko ha fatto la differenza all'Allegiant Stadium, sede della franchigia NFL dei Las Vegas Raiders.



Ma a fare notizia è uno sfogo del neoportiere dello United, Andre Onana, da pochi giorni arrivato dall'Inter, contro Harry Maguire, difensore da tempo nel mirino dei social per i suoi errori grossolani: errori che stridono con il prezzo pagato per lui dai Red Devils, circa 87 milioni di euro nel 2019 per strapparlo al Leicester, il difensore più pagato della storia.

Com'è andata Manchester Utd-Borussia

L'allenatore dello United Erik ten Hag ha lasciato in panchina diversi titolari, come Marcus Rashford, Bruno Fernandes e il nuovo acquisto Mason Mount. Eppure l'improvvisata formazione inglese ha dominando per lunghi tratti il primo tempo, finché il portoghese Diogo Dalot ha portato in vantaggio i Red Devils al 24'.



Il Borussia Dortmund ha ribaltato il risultato nel finale di tempo, con due gol in un minuto dell'attaccante della nazionale olandese Donyell Malen. Sul primo la difesa dello United non è riuscita a contenere il centravanti, a segno da pochi metri. Sul secondo è stato un retropassaggio avventato dello stopper Victor Lindelöf a favorire Malen.



Lo United è stato fortunato a non andare sotto 3-1 in avvio di ripresa, quando un altro errore difensivo, questa volta di Harry Maguire, ha permesso a Sebastien Haller di andare al tiro.

Lo United ha trovato il pareggio al 52' con un rasoterra da dentro l'area del brasiliano Antony. Ten Hag ha quindi apportato diverse modifiche a 30 minuti dalla fine, con Rashford subito incisivo in attacco. Ma è stato il Dortmund a segnare il gol della vittoria, grazie all'assist di Marco Reus per Moukoko.

