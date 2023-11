Neymar, banditi armati tentano di rapire la figlia Mavie di un mese. Cosa è successo

di Redazione web

Neymar ha vissuto attimi di terrore nelle scorse ore, perché alcuni banditi armati avrebbero cercato di rapire la sua bambina Mavie di solo un mese, nata dalla relazione con la compagna Bruna Biancardi. Il calciatore e la fidanzata sono davvero scossi ma la modella, in una recente storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha voluto precisare che, fortunatamente, stanno tutti bene. Ecco cos'è successo.

La vicenda

Come riporta l'Adnkronos, la famiglia Neymar avrebbe vissuto momenti di terrore. Nella periferia di San Paolo tre uomini armati sono entrati nella casa dei genitori di Bruna, la madre della figlia Mavie di un mese. Rapinatori armati hanno fatto irruzione nella casa della compagna della stella del calcio brasiliana, a Cotia e hanno preso in ostaggio i suoi genitori. I banditi avrebbero voluto rapire la figlia appena nata di Neymar e la sua compagna, come riporta la stessa Bruna Biancardi sul suo account Instagram. Per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano nella struttura. I malviventi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso. Secondo i media locali uno dei tre rapinatori è stato arrestato.

Il messaggio di Neymar

Anche l'attaccante brasiliano ha pubblicato un messaggio sui social: «Giornata triste, ma grazie a Dio stiamo tutti bene».

