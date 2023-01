La Nazionale ha una nuova maglia Adidas: il video social con Blanco (e Alex Del Piero)

La Nazionale italiana di calcio lascia Puma e passa ad Adidas, e la nota azienda sportiva ufficializza la nuova maglia. «Adidas presenta oggi la sua prima collezione per le Nazionali Italiane di Calcio, creata in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. A partire dal 1° gennaio 2023, come già anticipato nei mesi scorsi, adidas è partner ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e veste le Nazionali Azzurre (maschili, femminili, futsal, beach soccer e e-sports)», fa sapere una una nota dell'azienda sportiva.

Gravina: entriamo in nuova era

«Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia Azzurra», afferma il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in occasione dell'avvio della partneship con l'azienda sportiva. «Da 113 anni, le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l'Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership».

Adidas: Italia Nazionale iconica

Bjorn Gulden, Chief Executive Officer di adidas, afferma che «l'Italia è una delle Nazionali più famose e di successo nella storia del calcio. Siamo molto orgogliosi di dare ufficialmente il benvenuto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e a tutte le sue squadre nella famiglia adidas e non vediamo l'ora di iniziare questa partnership di successo insieme. Al contempo, siamo incredibilmente entusiasti di essere riusciti finalmente a condividere con il mondo la nostra fantastica gamma di prodotti, comprese le meravigliose divise 'Home' e 'Away'. Sono la quintessenza dell'eleganza e dello stile italiano, pur restando fedeli all'iconica eredità degli Azzurri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 10:50

