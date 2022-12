Italia, ecco la nuova maglia della Nazionale: sarà griffata Adidas. Svelate sul web le prime foto

Il matrimonio tra la Nazionale italiana di calcio e il main sponsor Puma sta per finire. Dopo ben 19 anni conditi da due gloriosi successi, l'Italia cambierà maglia. Il 9 marzo 2022, infatti, la Federcalcio ha annunciato la fine del rapporto con il celebre marchio che ha segnato pagine indimenticabili della storia calcistica del nostro Paese. Ma adesso il futuro sarà con indosso la nuova maglia dell'Adidas e le prime anticipazioni hanno scatenato la reazione del web.

Il cambiamento

Dopo il successo del Mondiale del 2006 e l'ultimo trionfo a EURO 2020, una ventata d'aria fresca è pronta a invadere Coverciano. La nuova maglia farà il suo arrivo ufficiale da gennaio 2023, quando tutte le nazionali azzurre indosseranno il nuovo sponsor tecnico. Ma le anticipazioni su come potrebbe essere la nuova veste dei ragazzi di Roberto Mancini è subito diventata virale sui social.

La maglia “home” 2023 dell’#Italia secondo “footyheadlines”.



Le anticipazioni

Il 5 dicembre, il sito specializzato in maglie da gioco Footyheadlines ha rilasciato delle anticipazioni su quella che potrebbe essere la nuova maglia da gioco dell’Italia targata Adidas con il colore azzurro a dominare il capo. Le novità della nuova maglia da gioco interesserà i fianchi, caratterizzati dalle strisce tricolore, e dettagli stampati su tutta la maglia a ricordare le venature del marmo. Infine, caratteristica peculiare classico di Adidas, le tre strisce presenti sulle spalle sono bianche e non tricolori come si è inizialmente ipotizzato. Altra novità riguarda il logo che nel giugno del 2022 è stato oggetto di re-branding da parte della Federazione: esordirà sulle maglie azzurre a partire dal nuovo anno.

