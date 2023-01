Caos Juventus, De Laurentiis a Report: «Usai Agnelli per andare in c*** ai fondi»

La trasmissione di Rai3 Report questa sera parlerà dell'inchiesta che coinvolge la Juventus, l'inchiesta Prisma. E alcune anticipazioni rivelano già i contenuti di ciò che andrà in onda: tra queste, le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che racconta della trattativa con i fondi per la compravendita dei diritti tv.

De Laurentiis, cosa ha detto a Report

«Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in cu... ai fondi, che erano un'altra str***ata», le parole del patron dei partenopei primi in classifica. «Una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi? Tutti i morti di fame della Lega - ha aggiunto De Laurentiis in un estratto dell'intervista - per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi 7-8 anni a un fondo. E io ho detto che erano matti...Agnelli l'ho usato perché chiaramente se entrava un fondo non gli sarebbe stato permesso di fare la Superlega, per questo lui si è scagliato contro i fondi».

