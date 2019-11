Napoli-Genoa 0-0 Diretta Pandev alle stelle da buona posizione

Sabato 9 Novembre 2019, 19:53

Torna in campo il Napoli dopo il ritiro punitivo imposto dalla società a seguito degli ultimi deludenti risultati in campionato; i ragazzi di Ancelotti ospitano questa sera il Genoa, altra compagine in crisi e che ha bisogno dei 3 punti per non rischiare di sprofondare ulteriormente in classifica dopo le negative prestazioni degli ultimi tempi. Con una vittoria, invece, i partenopei non perderebbero ulteriore terreno dalla zona Champions, prima di questa giornata scappata lontano 3 punti. Fu il talento mai pienamente espresso di Bosko Jankovic a regalare per l'ultima volta i 3 punti al Genoa in quel di Napoli, il 22 febbraio del 2009; l'anno scorso, nella parte finale del torneo, fu 1-1 con vantaggio partenopeo di Mertens e pareggio di Lazovic. Nel complesso, su 47 precedenti in A, 24 vittorie degli azzurri, 16 pareggi e solamente 7 affermazioni dei liguri.(4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. All.: Ancelotti(4-3-1-2): Radu; Ankersen, Zapata, Romero, Pajac; Schone, Larager, Agudelo; Cassata; Pandev, Pinamonti. All.: Thiago Motta