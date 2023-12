Napoli-Cagliari: quando e dove vederla, probabili formazioni, arbitro e classifica

Il Napoli di Mazzarri ospita il Cagliari di Claudio Ranieri nell'anticipo del 16° turno di Serie A. Il fischio d'inizio è alle 18 di sabato 16 dicembre. Gli azzurri sono sesti in classifica: 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte in una stagione cominciata con Rudi Garcia alla guida. I sardi occupano il 16° posto a quota 13, e hanno collezionato 3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Dove vederla

La gara tra Napoli e Cagliari è in programma alle ore 18 allo stadio Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia Dazn e a Sky può seguire la gara in diretta su Zona Dazn (canale 214). La partita sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Lindstrom, Demme, Mario Rui, Cajuste, Zanoli, Simeone, Zerbin, Raspadori.

CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Viola, Lapadula, Oristanio. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Hatzidiakos, Jankto, Wieteska, Zappa, Petagna, Obert, Pereiro, Pavoletti, Azzi, Luvumbo, Di Pardo

Arbitro

Sarà l'arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere Napoli-Cagliari, 16esima giornata di Serie A.

Assistenti: Vivenzi-Raspollini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA