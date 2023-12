Genoa-Juventus 1-1, le pagelle: Chiesa decisivo, impacciato Vlahovic. Kostic impreciso

di Fabrizio Ponciroli

La sfida Genoa-Juventus finisce in parità (1-1). Vantaggio bianconero con Chiesa su rigore, pareggia Gudmunsson. Niente sorpasso momentaneo in vetta all'Inter che domenica contro la Lazio ha possibilità di allungare.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Sulla rete di Gudmundsson non ha particolari colpi. Per il resto fa il suo dovere senza grossi patemi d'animo.

GATTI 6

Meno esplosivo del solito. Non commette particolari svarioni ma sembra meno determinato rispetto alle ultime uscite.

BREMER 6

Un paio di interventi di grande qualità. Orchestra la difesa con attenzione. Qualche appoggio non perfetto. Sfiora il gol della vittoria nei minuti finali.

DANILO 6

Cerca di scuotere la squadra, soprattutto dopo la rete subita ad inizio ripresa. Buone le intenzioni, meno il risultato. Si prende un giallo evitabile.

CAMBIASO 6

Quando attacca la profondità dà sempre la sensazione di poter far male alla difesa del Grifone. Manca di continuità nella precisione (43' st Yildiz sv).

MCKENNIE 5,5

Va ad intermittenza. Qualche buona giocata ma anche troppi momenti in cui non riesce ad incidere sulla partita.

LOCATELLI 6

Quando ha il tempo di ragionare, fa girare bene la palla.

MIRETTI 5,5

Non sfrutta al meglio la chance che gli concede Allegri. Corre troppo spesso a vuoto. In un paio di ripartenze, non fa la scelta giusta (29' st Iling-Junior 5,5: porta fisicità, poco altro).

KOSTIC 5,5

Tutti si aspettano il solito cross al bacio che solo lui sa fare. Niente da fare, non è la serata giusta. Diligente in fase difensiva (23' st Weah 5,5: torna in campo dopo diverso tempo. Si impegna).

CHIESA 7

Si procura il penalty che poi trasforma con grande freddezza. Il più pericoloso in assoluto. Quando scappa via, è inarrestabile.

VLAHOVIC 5,5

Bella la palla che permette a Chiesa di procurarsi il rigore. Per il resto, tanto impegno ma anche poca concretezza davanti alla porta. Difende con difficoltà la palla (23' st Milik 5,5: qualche buona sponda, poco altro. Si prende pure il giallo).

ALLEGRI 6

Tanto rammarico per il gol del pareggio ad inizio ripresa. Solitamente la difesa è più attenta. I cambi non aiutano. Mezzo passo falso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 22:45

