Roma, Nainggolan si offre a Mourinho con un contratto a gettone

di Francesco Balzani

La voglia di Roma non gli è mai passata e la fame di tornare nel calcio che conta ora è diventata molto forte. Per questo Radja Nainggolan (35 anni) negli ultimi giorni si sarebbe indirettamente offerto a Mourinho anche con un contratto a gettone. Il centrocampista belga, rimasto svincolato dopo la parentesi alla Spal, in una recente intervista aveva detto di sentirsi decisamente all'altezza di una squadra importante in serie A considerata anche la concorrenza.

E anche di recente ha postato un nostalgico post al fianco di De Rossi, ai tempi giallorossi. Nainggolan sarebbe disposto a giocare praticamente gratis per la Roma, ma per ora non sono arrivati riscontri positivi da Trigoria dove ritengono adeguato il parco centrocampisti. Radja ha vissuto stagioni incredibili nella capitale e ancora oggi i tifosi lo vorrebbero in squadra anche solo per le sue doti caratteriali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 22:31

