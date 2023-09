Mou sorride: pronta al decollo la coppia Lukaku-Dybala

di Francesco Balzani

La Lu-Jo è pronta al decollo. Mourinho pregusta la coppia dei sogni in vista della sfida con l’Empoli che diventa già decisiva per le ambizioni della Roma. Jo sta per la Joya, e quindi Dybala ovviamente. L’argentino si è allenato a Trigoria durante la sosta rinunciando all’Argentina. Le sue condizioni sono in netto miglioramento dopo il problema muscolare riscontrato a Verona. Al suo fianco troverà Lu, ovvero Lukaku, che ha sfiorato all’Inter e ritroverà nella capitale. Big Rom, di ritorno domani dalla nazionale, è apparso in buona forma nella prima col Belgio ed è pronto all’esordio dal 1’ in giallorosso.

A entrambi piace iniziare col botto la stagione. Nell’ultimo decennio, infatti, sono andati spesso oltre la media di 1 gol ogni due partite nella prima parte del campionato. Dybala lo scorso anno segnò 7 gol in 10 partite tra campionato e coppe, ma anche nelle stagioni passate lo score era alto col picco di 13 reti nel 2017 quando vestiva la maglia della Juve. Stesso discorso per Lukaku che ha ottenuto il massimo proprio con Mourinho in panchina (sempre nel 2017) ai tempi dello United quando mise a segno 10 gol nel primo mese di stagione e con Conte all’Inter nel 2020 quando le marcature furono addirittura 11. Partenze sprint per una coppia chiamata a risollevare una Roma falcidiata da infortuni e caduta contro Verona e Milan.

A proposito di infermeria: Mancini sembra in grado di recuperare per domenica, mentre permangono dubbi sulle condizioni di Pellegrini.

