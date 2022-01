Come sta Mino Raiola: «Verrà dimesso oggi». Ieri per la Bild era in terapia intensiva

Come sta Mino Raiola, il potente procuratore di calciatori sulle cui condizioni di salute si parla ormai da settimane? Ieri il quotidiano tedesco Bild ha rilanciato la notizia choc: Raiola, secondo quanto riportato, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, per problemi di natura polmonare.

Mino Raiola, la Bild: «E' in terapia intensiva»

Una notizia smentita nel pomeriggio di ieri da persone vicine allo stesso Raiola, procuratore di campioni come Haaland, Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma e tanti altri. Il suo staff ha specificato che i controlli effettuati - compreso l'intervento - erano programmati e di routine, aggiungendo poi nella giornata di oggi che Raiola dovrebbe essere addirittura dimesso per fare ritorno a casa.

Dalla terapia intensiva alle dimissioni nel giro di un giorno, dunque. Com'è possibile? Semplice: secondo i collaboratori del procuratore, si sarebbe solo trattato di una gigantesca fake news rilanciata da alcuni giornali, in questo caso la Bild, solitamente invece molto ben informata anche in campo sportivo. Il chiacchiericcio, intanto, continua.

