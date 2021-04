Milan-Genoa 0-0 Segui la diretta: subito pericoloso Theo Hernandez

Lunch-match della domenica a San Siro tra Milan e Genoa. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I rossoblù, invece, vengono da una sconfitta contro la Juventus. Se i rossoneri devono ancora blindare il posto in Champions, la situazione è abbastanza tranquilla per il Genoa di Ballardini, che non è lontana dal raggiungere una salvezza che a dicembre sembrava cosa complicata. Grazie all’arrivo del tecnico ravennate i rossoblù hanno cambiato totalmente trend, e ora sono a +10 sulla terzultima.

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA