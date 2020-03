Juve, shopping in Bundesliga

E la Juventus? Calma e gesso. All’ombra della Mole sono pronti a fare shopping in Bundesliga. Obiettivi Alaba del Bayern (inseguito pure dal City di Pep Guardiola che offre Sané in cambio), in scadenza tra un anno, e quel Havertz del Bayer Leverkusen, affrontato e conosciuto nei gironi di qualificazione di Champions. Su di lui c’è pure il Bayern. Due obiettivi certo alla portata dei bianconeri. Alaba, tra l'altro, andrebbe a rinfozare quella fascia destra difensiva che ha dato non pochi grattacapi a Maurizio Sarri finché si è giocato. Sul talento del Leverkusen però c'è la forte pressione proprio del Bayern, come detto. Tuttavia il ds Paratici conta di portare a casa entranbi. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 20:46



