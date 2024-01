Mbappé, la mamma-agente attacca il figlio per la beneficenza: «I soldi donati gli stessi del mio stipendio, piuttosto vado in pensione alle Maldive»

di Redazione web

Kylian Mbappé è sempre più vicino al Real Madrid. Un possibile trasferimento a "parametro zero" - dal momento che il talento francese va a scadenza di contratto con il Psg a giugno - ma che sposterà comunque enormi capitali. Lo sa bene Fayza Lamari, madre e agente di Mbappé, che non ha mai nascosto la sua intenzione di sfruttare fino in fondo l'immenso valore economico del figlio. Anzi, sembra volerlo fare sempre più.

Mbappé, la madre-agente contro la beneficenza del figlio

In una recente intervista la 49enne di origine algerine ha rivelato di incassare il 30% dei guadagni di Mbappé, una cifra che non la soddisfa a pieno. Anche perché si tratta della stessa somma che il calciatore devolve annualmente alla sua fondazione di beneficenza "Inspired by KM". «Percepisco la stessa porzione che Kylian devolve ogni anno all'associazione – ha rivelato al programma di France 2, Envoyé Spécial -. Credo che il 30% sia una percentuale troppo alta… Uguale alla mia». Arrivando addirittura a minacciare di mollare il figlio: «Dovessi incassare di meno, allora gli direi: io per te non lavoro. Piuttosto la smetto e me ne vado a godere la pensione alle Maldive».

Secondo Forbes, il patrimonio di Mbappé ammonta a circa 110 milioni di euro.

