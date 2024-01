Kylian Mbappé, contratto record però gli manca la normalità: «Pagherei per andare a comprare una baguette senza essere assalito dai fan» Lo ha dichiarato in un'intervista a "Enovyé Spécial" su France 2, in uscita il 18 gennaio







di Alessia Di Fiore Uno dei giocatori più famosi del mondo Kylian Mbappé, ha dichiarato in un'intervista a "Enovyé Spécial" su France 2, in uscita il 18 gennaio, che gli manca la normalità. Sulle pagine dei giornali, oltre a decantare le sue gesta in campo, molti si fanno domande sul suo futuro trasferimento, visto che mancano meno di 6 mesi alla fine del contratto col PSG, con il rinnovo del suo ultimo accordo con la squadra francese, il calciatore si è garantito un compenso faraonico, ottenendo ben 72 milioni di euro lordi annui, ma secondo quanto ripostato dal calciatore, è proprio vero che i soldi non comprano la felicità. La rivelazione di Mbappé Durante l'intervista, Mbappé ha dichiarato di soffrire molto la fama e le insistenti attenzioni che il pubblico gli dedica: manca la normalità, non può neanche andare a comprare una baguette che un'orda di fan e giornalisti lo assalgono per chiedergli un selfie o un autografo. «Pagherei tanti soldi adesso per poter fare questo genere di cose, che è normale per la maggior parte delle persone», dice prima di esternare un pensiero parecchio forte: «Ho perso la spontaneità, la spontaneità di essere un essere umano», afferma il calciatore. Alla domanda su cosa farebbe per 48h senza essere riconosciuto ha risposto:«Le passerei fuori, questo è certo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 20:19



