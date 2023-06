Lecco promosso in serie B, battuto il Foggia per 3-1 I lariani vincono il playoff della serie C. In casa si ripetono dopo il successo in Puglia per 2-1 all'andata







di Redazione web Il Lecco batte il Foggia 3-1 al Rigamonti Ceppi nel match di ritorno della finale dei playoff di Serie C, ed è promosso in serie B. All'andata il Lecco aveva vinto 2-1. La prossima stagione super derby tra i cadetti contro il Como. Promozione attesa da 50 anni Il Foggia parte forte e trova subito il vantaggio con Bjarkason al 4', poi spreca il

raddoppio con Ogunseye che poco dopo commette fallo da rigore su Bianconi. Lepore dal dischetto fa 1-1 al 34', nella ripresa Lakti entrato da poco trova il gol del 2-1 al 77', poi Lepore nel finale,all'88', firma la sua doppietta personale spegnendo le speranze del Foggia. Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 19:53



