MotoGP Germania, le pagelle: Martin trionfatore perfetto, Bagnaia mai domo. Bezzecchi ritrovato

di Daniele Petroselli

Al Sachsenring va a Jorge Martin il GP di Germania della MotoGP.

MARTIN - voto 9: ha centrato una incredibile doppietta sul su otracciato preferito. Quella di domenica però è una vera impresa, centrata con una condotta di gara incredibile. Non si è fatto mettere paura dal campione del mondo. Occhio perché fino alla fine tra i due sarà un duello all'ultima sciabolata. PERFETTO

BAGNAIA - voto 8,5: sapeva che doveva faticare, lui ha lottato come non mai e c'ha provato a portarsi a casa la corsa, anche per dare una bella botta al morale del nuovo rivale, ma non ce l'ha fatta. Però onore a lui, perché davvero si è comportanto come un campione, non mollando mia e provandoci fino alla fine. MAI DOMO

BEZZECCHI - voto 7: dopo la delusione del Mugello sembrava rivivere di nuovo un weekend non all'altezza, invece proprio domenica è tornato ad un ritmo importante, con tanti buoni sorpassi. Bene così, ma ora deve tornare a fare uno step ulteriore. RITROVATO

MARINI - voto 6: come nella Sprint, ha faticato un po' troppo a trovare il ritmo buono e ha sofferto con le gomme. Un particolare che è capitato spesso in stagione. Lui però lotta sempre come un leone e ci prova sempre a rimanere con i migliori. SPUNTATO

BINDER - voto 5: si era ritrovato tra le mani una KTM di nuovo in palla, ha lottato a lungo per il podio ma poi è caduto sul più bello quando poteva portare a casa davvero qualcosa d'importante. Ha sprecato una buona opportunità. SCIUPONE

A.ESPARGARO - voto 5: era partito ad inizio stagione con ben altri proclami, invece si ritrova anche su un circuito amico a fare fatica con la sua Aprilia. Così non va proprio e lo spagnolo giustamente si sente un po' sconsolato. ABBACCHIATO

QUARTARARO - voto 4: la M1 non ne vuole sapere di andare. Fa fatica a stare con i migliori ma anche a centro gruppo. La crisi di una casa e di un campione che non sembra avere fine. Ed è un vero peccato. INERME

M.MARQUEZ - voto 4: in realtà il 4 se lo merita la Honda, che non riesce proprio a dare allo spagnolo e agli altri una moto decente. Marc è sempre andato un po' oltre il limite, ma al Sachsenring è andato decisamente troppe volte a terra. E una nuova frattura a un dito della mano stavolta gli ha fatto dire stop. "Così non ha senso correre o rischiare". E ha ragione. Ma sembra proprio un alzare bandiera bianca in generale. Sarà addio a fine anno? ARRESO

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 14:56

