Le pagelle di Atalanta-Young Boys 1-0: Zapata-Toloi, due furie. Pessina decisivo

Le pagelle di Atalanta-Young Boys 1-0. Nel secondo incontro di Champions League, l'Atalanta in casa batte lo Young Boys per 1-0. Dopo una prima frazione molto bloccata, è Pessina al 68' a trovare il vantaggio. Nel finale Zapata e Muriel sfiorano il bis ma alla fine basta così per gli uomini di Gasperini.

LE PAGELLE DELL'ATALANTA

Musso 6: praticamente inattivo per gran parte della gara, perché è l'Atalanta a fare la partita. Gestione di routine.

Toloi 7.5: attento dietro quanto pericoloso davanti. E' già in grande forma il difensore, che segna un gol però annullato dal Var nel primo tempo. Risulta tra i più pericolosi dei suoi, anche nei minuti finali. Una furia.

Demiral 6.5: controlla la situazione senza grosse sbavature. Anche perché gli attaccanti dello Young Boys creano davvero poco affanno.

Djimsiti 6.5: ottimo inizio di gara, contiene gli avversari che spesso prediligono il suo lato per tentare qualche azione pericolosa. In crescendo.

Zappacosta 7: un motorino continuo sulla fascia destra. Spesso chiamato agli straordinari dietro, non va mai in affanno. Pericoloso anche quando Gasp lo scambia con Maehle. (Dal 44' st Pezzella sv)

De Roon 6: smista parecchi palloni, anche se alla fine si limita spesso al compitino. Prova ad aumentare il passo con il passare dei minuti e finalmente ritrova anche più concretezza.

Freuler 6.5: meno attivo del solito per 45', soprattutto quando si tratta di cercare qualche inserimento. Cresce però nella ripresa e si sente la differenza per l'Atalanta. (dal 44' st Koopmeiners sv)

Gosens sv: (Dal 10' pt Maehle 6.5: entra a freddo ma subito si mostra sul pezzo, cercando più di offendere che di difendere. Meno efficace sull'altro lato ma comunque non sfigura)

Pessina 6.5: fa abbastanza fatica a a trovare spazi per duettare con Zapata, Gasperini cerca in qualche modo di trovargli una posizione adatta e a fine prima frazione comincia a crescere, sfiorando anche il gol. Che trova però meritatamente nel secondo tempo. (Dal 29' st Pasalic 6: qualche uno-due, entra per sfruttare qualche ripartenza nel finale. Fa il suo senza troppi fronzoli)

Malinovskyi 6: si muove su tutto il fronte d'attacco per cercare di aprire le maglie della difesa svizzera, ma fatica a creare azioni pericolose. (Dal 29' st Muriel 6: si crea due buone opportunità, dopo essere entrato non troppo bene)

Zapata 7: una grande occasione nel primo tempo, poi tanta fatica per il bomber bergamasco, che viene sempre raddoppiato. La situazione cambia però quando si mette più esterno. E col fisico è devastante, vedi l'azione che porta al vantaggio. Gli manca solo il gol.

All.Gasperini 6.5: che fatica avere la meglio degli svizzeri, che la preparano bene, chiudendo ogni spazio soprattutto sulel fasce. Ma se l'Atalanta aumenta l'intensità, fa male. E nella ripresa lo capisce e passa meritatamente. Siamo ancora lontani dalla squadra che ha meravigliato gli anni scorsi, ma comunque in crescita.

