Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle: Lazzari la sblocca, Milinkovic dà sostanza. Acerbi ignora i fischi

STRAKOSHA 6,5

Decisiva la manata con cui dice no a Scamacca in avvio di gara, per il resto si tratta di ordinaria amministrazione che gestisce con serenità

LAZZARI 7

Pronti via impegna subito Consigli con un diagonale al veleno, è proprio lui al quarto d'ora a sbloccare: dopo aver recuperato un pallone a centrocampo entra in area, sterza e infila l'estremo del Sassuolo.

PATRIC 6,5

Scamacca gli crea qualche problema, soprattutto sullo scatto ma una volta prese le misure riesce a contenerlo seppur a fatica.

ACERBI 6

Giocare con una parte del pubblico che ti contesta non deve essere semplicissimo ma lui tira dritto come se nulla fosse.

MARUSIC 6,5

Parte fortissimo è tra quei giocatori che mostra di avere grande voglia di reagire dopo la debacle al derby. Trenino sulla fascia, deciso in difesa.

MILINKOVIC 7,5

Gioca una gara di grande sostanza, senza troppi fronzoli. Recupera una serie infinita di palloni ed è spesso dai suoi piedi che riparte l'azione. Suggella la prestazione con la rete del 2-0. (39' st Basic, sv).

LEIVA 7

Un finale di stagione in crescendo per il brasiliano, è lui a dirigere l'orchestra biancoceleste in una gara che nascondeva mille insidie. (34' st Cataldi, sv).

LUIS ALBERTO 6

Cerca quasi sempre la soluzione personale, a volte si incaponisce nel provarci, senza però mai riuscire ad impensierire seriamente l'avversario. (45' st Akpa Akpro, sv).

ANDERSON 6,5

Avvio timido del brasiliano che impiega davvero poco a prendere le giuste misure e diventare presto una spina nel fianco del Sassuolo. Sfiora la rete del raddoppio con un 'azione personale.

IMMOBILE 6

Dopo la delusione in Nazionale ha una voglia matta di buttare la palla in rete ma la porta sembra stregata, questa volta manca anche i gol più facili. Più efficace da uomo assist.

ZACCAGNI 6,5

Conferma di essere un'importante certezza. Corre senza soluzione di continuità ma, cosa più importante, è sempre al servizio dei compagni.

SARRI 6,5

La Lazio reagisce dopo il pesante 3-0 al derby e vola al quinto posto scavalcando nuovamente sia Roma che Atalanta in attesa che le due squadre scendano in campo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA