Lazio-Roma 0-0, le pagelle: Romagnoli mette la museruola a Lukaku. Luis Alberto fermo al palo, Dybala non incide

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma termina 0-0. Allo stadio Olimpico le squadre di Sarri e di Mourinho giocano una gara tirata, di buon livello tecnico, con diversi spunti ma senza tante occasioni da gol. La Roma con questo punto si porta a 18 punti perdendo l'occasione di avvicinare la zona Champions, come i biancocelesti che salgono a 17 punti.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6 Sempre attento soprattutto sulle palle inattive non è mai chiamato a grandi interventi e si deve limitare all'ordinaria amministrazione.

LAZZARI 6,5 Tanto impegno e tanta corsa tiene bene in difesa peccato che quando si affaccia in area avversaria gli manca sempre l'ultimo passaggio. Un paio di recuperi decisivi.

PATRIC 6,5 Praticamente è l'ombra di Lukaku è bravo a non dare un attimo di respiro all'attaccante che non riesce mai a girarsi per tirare.

ROMAGNOLI 7 Alla mezz'ora sfiora la rete con una spizzata di testa ma c'è Rui Patricio a dire di no, sempre attento su Lukaku che riesce a controllare fin dall'inizio.

MARUSIC 6 In avvio soffre l'irruenza della Roma e lo scarso apporto di Pedro e Luis Alberto in fase difensiva ma una volta prese le misure inizia a giocare sempre d'anticipo. (35' st Hysaj 6: limita le rare offensive della Roma).

GUENDOUZI 7 Sembra che giochi il derby da una vita in campo ci mette grinta e ferocia giuste per affrontare una gara come questa. Corre per tre.

CATALDI 6,5 Lavoro oscuro e prezioso praticamente gioca da difensore aggiunto bravo a raddoppiare quando Lukaku prova a cercare un varco tra le maglie della difesa laziale. (18' st Vecino, sv. 29' st Rovella 6,5: muscoli a centrocampo).

LUIS ALBERTO 6,5 Sempre nel vivo del gioco al 24' c'è il palo a dire di no ad un clamoroso tiro al volo peccato per l'occasione in chiusura di primo tempo.. Ammonito salterà la prossima gara contro la Salernitana.

ANDERSON 6 Al servizio totale dei compagni ma questa volta è molto meno efficace in fase offensiva non riesca mai a puntare l'uomo anche perché da quella parte la Lazio è più scoperta. (35' st Kamada 6).

IMMOBILE 6,5 In avvio sguscia via a Mancini e lo fa ammonire è bravo a tenere alta la Lazio ma soprattutto in apprensione la difesa della Roma, poi arriva il giallo che in parte lo condiziona.

PEDRO 6 Parte incerto perdendo un paio di palloni che consentono alla Roma di ripartire in questa occasione più di altre sembra sentire il derby e si fa tradire dal nervosismo. (18' st Isaksen 6: entra senza nessun timore).

SARRI 6 Una gara di grande caparbietà e con un paio di buone occasioni che poteva essere portata a casa già nel primo tempo, resta un pareggio importante per muovere la classifica.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 7 Un miracolo su Romagnoli che vale come un gol.

MANCINI 7 Un duello durissimo con Immobile che paga subito con un giallo che poteva risultare pesante da digerire. Lo smaltisce con una grande prova di concentrazione

LLORENTE 6,5 E’ vero, a volte lascia qualche centimetro di troppo in area. Ma in una posizione a lui non congeniale riesce sempre a mettere la toppa che spegne i tentativi laziali

NDICKA 6 Quanta apprensione e quanta flemma in impostazione. Però al 90’ compie una chiusura che fa tirare il sospiro di sollievo a Mourinho

KARSDORP 6,5 Tre occasioni in un quarto d’ora. Non ci crede nemmeno lui. Trova Provedel e una mira non da bomber. Poi deve coprire le spalle di Mancini ammonito, lo fa bene. (86’ Celik sv)

CRISTANTE 7 Porta la croce e canta, anche quando la Roma arretra troppe le intenzioni di un derby pieno zeppo di paura. Capisce sempre dove finisce il pallone

PAREDES 6 Garra e cattiveria da derby non gli mancano mica, per uno abituato a giocare il Super Classico. In fase di verticalità però non sempre mette la velocità che occorre

BOVE 6,5 Si è preso il derby con i denti aguzzi del pitbull. In campo è un pastore tedesco: intelligente, cattivo quando serve. Nella ripresa attende un attimo di troppo in area 81’ Sanches 5,5: entra con una grazia indecente)

SPINAZZOLA 6 Quando scende dà l’impressione di poter far male, peccato lo faccia una volta sì e una no. Resta comunque una prestazione senza particolari sbavature (91’ Kristensen sv)

DYBALA 5,5 Parte che pare avere cento litri di tabasco in corpo. La Lazio lo avvolge, e lui perde la luce giusta andando solo a intermittenza (82’ Azmoun sv: ha movimenti che attirano, ma ha pure poco tempo)

LUKAKU 5,5 Deve districarsi tra gli ululati razzisti e la presa efficace di Romagnoli. Palloni puliti in area non si vedono, se si esclude un bel cross di Spinazzola che Big Rom spara alto di testa.

MOURINHO 6 Terzo derby di fila senza segnare un gol. La Roma sembra poterlo vincere da un momento all’altro, ma sul più bello frena e alla fine deve anche pregare per non perderlo. Cambi poco convincenti

