Aguero choc, il Barcellona: «Fuori per tre mesi». Il Kun fermato da un'aritmia cardiaca

Clamorosa tegola per il Barcellona, che dovrà rinunciare fino a febbraio a uno dei suoi giocatori migliori. Sergio 'Kun' Aguero dovrà stare fermo «minimo per tre mesi» a causa dell'aritmia cardiaca rilevata durante la partita di campionato contro l'Alaves e che lo ha costretto al ricovero in ospedale, ha fatto sapere il Barcellona con un comunicato.

La nota è arrivata dopo gli esami del caso «a livello diagnostico e terapeutico» a cui l'attaccante argentino è stato sottoposto. «Kun Aguero - è scritto nella nota del club - è stato sottoposto ad un procedimento diagnostico e terapeutico a cura del dottor Josep Brugaga. Sarà indisponibile e durante i prossimi tre mesi si valuterà l'effettività del trattamento per determinare il processo del suo recupero».

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

