Empoli-Juventus 2-3, le pagelle: Vlahovic mostruoso, Kean batte un colpo. Smarrito Arthur

La sfida al Castellani tra Empoli e Juventus finisce con la vittoria dei bianconeri per 3-2. Brilla Vlahovic, autore di una doppietta.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 5

Alla sua 200a partita in Serie A, non è particolarmente impegnato. Sul gol non può far nulla, sul secondo è poco reattivo.

DANILO 6

Molto attento, bravo nelle chiusure e propositivo quando ha la palla tra i piedi. Sulla rete di Zurkovski non è particolarmente sfortunato.

BONUCCI 6,5

L'esperienza lo aiuta nelle situazioni più ingarbugliate (salva un gol già fatto). Imposta sempre a testa alta. In crescita dal punto di vista fisico.

DE LIGT 6,5

La sua fisicità è fondamentale per gli equilibri difensivi dei bianconeri. Si fa sentire con i compagni. Leader anche vocale.

PELLEGRINI 6

In campo al posto di Alex Sandro, porta freschezza fisica e buona qualità. Parte da lui l'azione che vale la rete di Kean.

CUADRADO 6,5

Gioca anche da trequartista per provare a tenere più alta la squadra. Giocata da fuoriclasse per il 2-1 di Vlahovic.

ZAKARIA 6

Ha una grande chance ma Vicario gli nega il gol. Tanto dinamismo, poi si fa male e deve uscire (37' pt Locatelli 6,5: fa il suo dovere in mezzo al campo. Riporta equilibrio e recupera anche diversi palloni).

ARTHUR 5,5

Dovrebbe essere l'uomo d'ordine in mezzo al campo ma, in realtà, non lo si nota mai. Spesso richiamato da Allegri, non trova mai la giusta posizione in campo. Smarrito.

RABIOT 6

L'assist che confeziona per Kean è una giocata di grande qualità. Nella ripresa si prende qualche pausa di troppo. Gli manca continuità.

VLAHOVIC 7,5

Fa reparto da solo. Lotta su ogni pallone. Alla prima vera occasione segna un gol capolavoro. La freddezza in area di rigore è da top player. Nella ripresa chiude il match con lo scavino. Bomber vero.

KEAN 6,5

Inesistente sino al 32' quando si fa trovare pronto su un perfetto assist di Rabiot. Un gol importante per la Juventus e per lo stesso attaccante che si rilancia (17' st Morata 6: di gran fattura la palla che manda in porta Vlahovic per il 3-1 bianconero).

ALL. ALLEGRI 6,5

Vittoria sofferta ma di grande peso sia in ottica Champions League che per lasciare accesa una piccolissima speranza di rimonta Scudetto. Vlahovic è il suo portafortuna.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

VICARIO 6; STOJANOVIC 5,5 (40' st HENDERSON ng), LUPERTO 5, ISMAJLI 5, CACACE 5,5 (25' st PARISI 6); ZURKOWSKI 6,5, ASLLANI 6, BANDINELLI 5,5 (20' st BENASSI 6); DI FRANCESCO 5 (25' st LA MANTIA 6,5), BAJRAMI 5 (40' st VERRE ng); PINAMONTI 5. ALL. ANDREAZZOLI 5,5





Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 20:01

