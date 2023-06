Juventus, dopo Siviglia e West Ham i complimenti al City: il triplete social bianconero scatena la polemica social

La Juventus ci ha preso gusto. Dopo aver celebrato le vittorie di Siviglia e West Ham, la società bianconera non perde l'occasione di complimentarsi anche con il Manchester City che ha vinto la Champions League ai danni dell'Inter.

Un personalissimo triplete social che non è certamente sfuggito ai tifosi nerazzurri, oltre a quelli di Roma e Fiorentina. E sui social network si scatena la polemica.

Lapo Elkann, il tweet sulla finale della Champions fa arrabbiare i tifosi della Juve: «Sei ridicolo»

Maresca, il padre del vice di Guardiola al Manchester City è scomparso mentre il figlio vinceva la Champions. «Era allo stadio»

Juventus, dopo Siviglia e West Ham: i complimenti al City

Era già successo al termine della finale di Europa League, con i complimenti al Siviglia dopo la vittoria ai rigori sulla Roma, e di quella di Conference League, questa volta per il West Ham che aveva battuto la Fiorentina all'ultimo minuto.

E anche questa volta la società bianconera non perde tempo. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Marciniak, che ha chiuso l'ultimo atto della Champions League all'Ataturk, la Juventus su Twitter, si è congratulata con il Manchester City, che ha sconfitto l'Inter e si è laureato campione d'Europa.

Un tweet chiaramente provocatorio che ha scatenato le polemiche social.

«Complimenti riuscite a rendervi più antipatici di quanto non siate già», scrive un utente. «Siete la vergogna d'Italia», fa eco un altro. L'attenzione rivolta alle vincitrici delle coppe europee da parte della Juventus è apparsa quasi maniacale ai tifosi delle altre squadre e qualcuno arriva a chiedersi: «Chissà se mai qualcuno in futuro vi farà i complimenti per una vittoria europea... siete a secco da molto tempo e non state nemmeno troppo simpatici alla Uefa, potreste provare a fare una Juventus League».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 12:05

