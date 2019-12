Falsi biglietti per le partite della Juve, smantellata banda di bagarini

Vendevano falsi biglietti per le partite della Juventus . Arrestati nove bagarini di origine partenopea, ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso di truffa e utilizzo di pubblici sigilli contraffatti. In occasione delle partite del campionato di Serie A e di Champions League della Juventus, i 9 avrebbero adescato i tifosi, disposti a spendere qualsiasi cifra pur di assistere all'incontro di calcio, tramite un sito internet di annunci gratuiti. Le stazioni ferroviarie torinesi e i dintorni dell'Allianz Stadium erano i luoghi privilegiati dalla banda per lo scambio di biglietti e denaro o per trovare altre vittime. La soddisfazione degli acquirenti dei biglietti last minute durava ben poco, perché al momento della convalida ai tornelli di accesso allo stadio il tagliando risultava un falso d'autore. Le indagini sono durate 4 mesi e hanno consentito di accertare la vendita di 24 biglietti contraffatti, per un valore circa 4000 euro, e di sequestrarne altri 32, falsi d'autore, pronti per essere venduti.I 9 provvedimenti cautelari sono stati eseguiti dai carabinieri a Napoli, in quanto i destinatari dell'obbligo di firma e divieto di dimora nel capoluogo piemontese sono tutti residenti in Campania. Complessivamente sono 16 gli episodi contestati. La contraffazione e vendita di biglietti d'ingresso all'Allianz Stadium di Torino, secondo la ricostruzione fatta dai militari riguardava gli incontri di calcio valevoli per il campionato di serie A ( Juventus F.C. - Milan A.C. del 6 aprile 2019) e Champions League ( Juventus F.C. - Atletico Madrid del 12 marzo 2019 e Juventus F.C. - Ajax del 16 aprile 2019). Nel corso di una perquisizione, a casa di un indagato, i carabinieri hanno altresì sequestrato ulteriori 8 biglietti contraffatti relativi a incontri di calcio Napoli - Milan e Milan - Inter. Sono ancora in corso altre perquisizioni.