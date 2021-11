Juve, i rebus per Allegri: Bernardeschi fuori uso, Dybala in dubbio

Bernardeschi fuori uso, Dybala in dubbio. La Juventus sperava che la sosta svuotasse l'infermeria. Niente da fare.

L'unico recupero è quello di Kean, mentre Chiellini e De Sciglio salteranno sicuramente la ripresa in programma sabato in casa della Lazio e tentano di smaltire i rispettivi infortuni per i successivi big match contro Chelsea e Atalanta.Ne avrà per almeno tre settimane invece Bernardeschi, rientrato dalla Nazionale con una lesione di basso grado al muscolo ileopsoas di destra. Tra dieci giorni nuovi controlli, ma l'azzurro, oltre a dare forfait nel trittico di fuoco, non sarà disponibile nemmeno per i successivi impegni contro Salernitana e Genoa. Si attendono invece notizie da Dybala, alle prese con un'infiammazione al soleo che questa notte lo ha costretto a saltare Argentina-Brasile. La sua presenza all'Olimpico è ovviamente a rischio. I primi test svolti in patria dalla Joya hanno comunque scongiurato lesioni muscolari, adesso la palla passa allo staff medico bianconero. Dybala tornerà soltanto domani a Torino, così come il resto del contingente sudamericano.

È il caso anche di Bentancur che, smaltito un affaticamento muscolare, ieri ha tranquillizzato la Juve rispondendo alla convocazione per Bolivia-Uruguay. Tutti i nazionali verranno comunque valutati attentamente da Allegri. A partire da chi, come Bonucci e Chiesa, è rientrato alla Continassa con 180 minuti nelle gambe.

