Milan, Romagnoli ora ha fretta: vuole rinnovare col Diavolo

Romagnoli ci sta pensando da tempo. Lui, il capitano, non ha ancora deciso se lasciare il Milan a fine anno, dopo cinque stagioni, oppure no, restare per continuare a lottare per vincere e guadagnarsi anche un posto in una squadra pronta a tornare grande.

A 26 anni oggi Alessio è a un bivio: deve scegliere se restare in un club come quello rossonero che sta crescendo anno dopo anno o cambiare, ricominciare da zero, magari alla Juventus al fianco di De Light il giorno in cui Bonucci e Chiellini decideranno di appendere le scarpette al chiodo.

Ma per fare panchina alla Juve non è meglio farla al Milan? È la domanda che l'ex Roma e Sampdoria si è posto durante la pausa delle Nazionali. Una domanda che va al di là dei consigli di Raiola, che sembrerebbe escluso da questa trattativa di rinnovo. Romagnoli dopo aver perso nella passata stagione il ruolo di protagonista per fare posto a Tomori, ha compreso che in questo Milan, finora impegnato in tre competizioni, può ritagliarsi uno spazio importante. Il Diavolo è pronto a offrirgli il rinnovo ma a cifre diverse da quelle sperate e richieste mesi fa. Maldini e Massara conoscono il valore del giocatore, sanno che potrebbe essere ancora utile e non solo come riserva di lusso. Oggi prende 3,5 milioni di euro netti. Accetterà mai un riduzione? Chissà.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA