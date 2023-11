Italia, Jorginho sbaglia di nuovo un rigore: errore dal dischetto contro la Macedonia del Nord

Una vera e propria maledizione. Jorginho lo aveva detto in conferenza stampa: «se c'è un rigore avrò il coraggio di tirarlo», e Spalletti ha creduto alle parole del suo centrocampista. Così quando al 40' del primo tempo l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore all'Italia per fallo di mano di un difensore della Macedonia del Nord sul colpo di testa di Gatti, Jorginho ha parlato con Berardi e si è preso il pallone.

Ma anche in questo caso il tiro del regista dell'Arsenal è stato parato dal portiere avversario, in questo caso Dimitrievski. Si tratta del quarto rigore sbagliato sugli ultimi quattro tirati in Nazionale. Il primo errore era arrivato nella finale di Wembley, poi vinta contro l'Inghilterra grazie alle parate di Donnarumma.

Due li aveva sbagliati contro la Svizzera, uno in trasferta e un altro proprio all'Olimpico, quando il pari contro gli elvetici aveva condannato gli azzurri, al tempo allenati di Mancini, ai playoff e alla successiva eliminazione, per mano della Macedonia del Nord, da Qatar2022. E ora, proprio contro la Macedonia, è arrivato un altro errore dal dischetto.

