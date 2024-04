Scudetto Inter, Lautaro in lacrime a fine partita: «Abbiamo fatto la storia. Rinnovo? Bisogna trovare l'accordo»

L'Inter vince contro il Milan e conquista il ventesmo scudetto della propria storia. Un risultato imporate (2-1), che ha un valore plurimo: da una parte c'è la vittoria nel derby contro i rossoneri, dall'altra c'è il successo in campionato che vale la seconda stella. Proprio questo risultato ha commosso Lautaro Martinez che, a fine partita ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn.

«Abbiamo lavorato tanto e sofferto tanto. Ci meritiamo questa allegria. Dedico questa vittoria alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli, che sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato. Ora piangerò tanto». Così ha esordito l'argentino che, in lacrime, ha continuato: «Ci siamo trovati in una situazione mai capitata, ne dovevamo approfittare, lo stadio è tutto nostro».

L'ex Recing Club ha poi concluso parlando della felicità pr aver vinto il titolo da capitano: «Il primo scudetto da capitano vale tantissimo.

