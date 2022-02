Inter-Milan, scintille tra Théo Hernandez e Lautaro. L'accusa sui social: «Martinez gli ha sputato»

Un derby di Milano decisamente infuocato, quello di sabato scorso tra Inter e Milan. Non si placano le polemiche tra il contestato gol del momentaneo pareggio dei rossoneri e le reciproche accuse tra i protagonisti in campo. Théo Hernandez e Lautaro Martinez sono finiti nell'occhio del ciclone, con gravi accuse dei tifosi rossoneri verso l'attaccante nerazzurro.

Théo Hernandez era stato espulso pochi secondi prima del fischio finale e stava guadagnando la strada per le scalette che conducono agli spogliatoi. Di fronte ai fischi dei tifosi dell'Inter, il terzino francese ha polemicamente portato la mano all'orecchio, come era accaduto all'andata con l'esultanza dell'odiato ex della partita, Hakan Calhanoglu. Un comportamento che non è andato giù a Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino dell'Inter arriva di corsa e si affaccia verso le scalette, iniziando a puntare il dito e ad urlare contro Théo Hernandez. Qui avviene il momento più controverso della lite, proseguita subito dopo il fischio finale con il rientro del francese in campo. Dalle immagini non è chiarissimo, ma secondo i tifosi del Milan l'attaccante dell'Inter avrebbe sputato contro l'avversario. Lo sputo non si vede bene e potrebbe anche essere stato confuso, per via del labiale, con un insulto tipico della lingua spagnola, che entrambi i calciatori conoscono molto bene. Le accuse sui social però si moltiplicano e il derby, tra i più infuocati degli ultimi anni, sembra non finire davvero mai.

