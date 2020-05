Ac Milan

Il Milan, o Ac Milan (nome completo Associazione Calcio Milan) è uno dei club calcistici più titolati in Italia e nel mondo: fondato nel 1899, ha sede nella città di Milano. Nella sua storia ha vinto 18 scudetti, 7 Coppe dei Campioni (Champions League), 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club. Attualmente il proprietario del club è il fondo Elliott Management Corporation e il suo presidente è Paolo Scaroni.



Squadra gloriosa e vincente sin dai suoi primi anni (il primo scudetto è del 1901, seconda stagione della sua storia), il club rossonero ha vissuto i suoi massimi albori in due periodi: negli anni ’60, quando con Nereo Rocco in panchina e Gianni Rivera in campo si aggiudicò due Coppe dei Campioni (1963 e 1969). E nel ventennio guidato da Silvio Berlusconi, dal 1987 alla fine degli anni 2000, periodo in cui il Milan ha vinto 8 scudetti e 5 Champions League, guidato da Arrigo Sacchi e Fabio Capello prima, Carlo Ancelotti poi.



Tantissimi i campioni che nell’arco dei decenni hanno indossato la maglia del Milan: dal già citato Gianni Rivera a bandiere azzurre come Franco Baresi e Paolo Maldini, e poi una manciata di palloni d’oro, come gli olandesi Marco Van Basten e Ruud Gullit, Kakà e Andriy Shevchenko, George Weah e i brasiliani Rivaldo e Ronaldinho. Attualmente l’allenatore è Stefano Pioli, il capitano è il difensore Alessio Romagnoli e l’uomo simbolo è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic. La squadra - prima dell’interruzione del campionato per via della pandemia di coronavirus - occupa il settimo posto nella classifica di Serie A.

2 risultati per "AC MILAN"