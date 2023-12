Genoa-Inter 1-1, le pagelle: Arnautovic si sveglia ma non basta. Sommer stecca per la prima volta

di Daniele Petroselli

A Marassi finisce 1-1 la sfida tra Genoa e Inter, l'ultima della Serie A per questo 2023. Vantaggio firmato Arnautovic al 42', all'ottavo minuti di recupero del primo tempo pari di Dragusin.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 5

Per una volta lo svizzero non è impeccabile come in altre occasioni. C'è anche un suo errore nel gol del pari di Dragusin. Rischia anche nel secondo tempo dopo un angolo dei rossoblu. Una piccola macchia in una stagione sin qui perfetta.

BISSECK 6

Diverse ottime diagonali chiuse, vive una serata sempre in tensione ma alla fine riesce a cavarsela in ogni situazione di pericolo. Ci mette lo zampino in qualche modo nel gol del vantaggio. Di testa però dietro fatica spesso a trovare i tempi giusti. (45' st PAVARD SV)

ACERBI 6

Gli attaccanti genoani lo fanno faticare parecchio, lui rischia grosso davvero deviando un cross nella prima frazione che per poco Bani non trasforma in gol. Si rifà andando vicino al gol lui nel secondo tempo con un bel colpo di testa. Soffre però sulle palle alte lì dietro.

BASTONI 6,5

Ottimo in fase di chiusura, dove soffre come tutti per almeno 45', poi nella ripresa quando c'è da spingere torna a farsi vedere anche in attacco, come sempre generosamente.

DARMIAN 6

Poche le sortite in avanti per qualche cross interessante, gioca prevalentemente una partita di contenimento e comunque se la cava senza grossi picchi evidenti. (33' st DUMFRIES 6: in pratica fa solo numero, poche vere occasioni per mettersi in mostra davanti)

BARELLA 6,5

Manca Lautaro, l'azzurro allora in una serata complicata prova a mettersi da solo i gradi di capitano. Prova di sostanza e qualità. E' tra i più pericolosi tra le linee avversarie, almeno un paio di occasioni interessanti create, compreso il tiro che porta al gol di Arnautovic. (33' st FRATTESI 5,5: non riesce a mettersi in evidenza, pochi palloni giocati)

CALHANOGLU 5,5

Il turco trova il pressing asfissiante degli avversari su di lui e fatica più del previsto a trovare delle idee giuste per gli attaccanti.

MKHITARYAN 5,5

Subito si mangia una buona opportunità, poi fatica per almeno un tempo a venire fuori dalla gabbia dei genoani in mezzo al campo. Solo un poco meglio nella seconda parte di gara, dove però non trova mai lo spunto buoni sulla trequarti. (45' st KLAASEN SV)

CARLOS AUGUSTO 5

Sulla sua fascia di competenza il brasiliano fatica parecchio a chiudere le tante folate della squadra di Gilardino. Trova meglio le misure nei secondi 45', davanti si vede al contagocce.

THURAM 5

Niente, senza Lautaro sembra un'altro. Ci prova anche a muoversi lì davanti, a non dare punti di riferimento e a duettare con Arnautovic, ma non ha ancora quell'intesa che invece ha con l'argentino. Però deve darsi una mossa, perché serve anche il suo apporto ora per tenere certi ritmi.

ARNAUTOVIC 7

Si vede fin da subito che è in serata. Si muove molto, è quello che maggiormente mette timore alla retroguardia del Genoa. Gol meritato, il primo quest'anno in campionato. Ora servirà però più continuità, perchè senza Lautaro davanti questa Inter stenta un po' troppo. (25' st SANCHEZ 5,5: sgomita, ma alla fine riesce a fare poco o nulla)

ALL.INZAGHI 6

Si sapeva che Genova era una trasferta difficile. Senza Lautaro poi la fatica davanti si fa sentire. Manovra bloccata dalla dinamicità della squadra di Gilardino e comunque spesso troppo prevedibile. Pari comunque giusto e non da buttare via.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 22:55

