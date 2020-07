Genoa-Inter 0-2 la Diretta raddoppia Sanchez

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena a Marassi il match tra Genoa ed Inter , 36esima giornata di Serie A. I rossoblù vengono dal derby vinto ai danni della Sampdoria giocato mercoledì scorso, grazie al quale hanno mantenuto 4 lunghezze di vantaggio sul Lecce a sua volta uscito vincitore dalla sfida col Brescia; i nerazzurri invece sono reduci da uno scialbo 0-0 casalingo con la Fiorentina, in conseguenza del quale hanno di fatto detto addio alle residue speranze di infastidire la Juventus.I liguri hanno conquistato 3 vittorie nelle ultime 4 gare disputate e non riescono a vincere 3 gare di fila in Serie A dal girone di ritorno della stagione 2017/2018, quando tra la 23esima e la 25esima giornata sconfissero Lazio, Chievo ed Inter. I nerazzurri hanno vinto solo 2 delle ultime 6 gare disputate: un rendimento troppo deficitario per contendere lo scudetto alla Juventus GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. All. NicolaINTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte