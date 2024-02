La Roma vince 3-0 contro il Frosinone: Huijsen apre le marcature, poi chiudono Azmoun e Paredes su rigore

Frosinone-Roma comincia a breve, con i giallorossi che scendono in campo al Benito Stirpe tra le due sfide con il Feyenoord in Europa League. Dopo le fatiche dell'andata, Lukaku e compagni tornano in campo, con Daniele De Rossi che dovrebbe rinunciare a Paulo Dybala per preservarlo in vista della gara di ritorno all'Olimpico. I giallorossi arrivano dalla sconfitta conto l'Inter nel fine settimana per 4-2, mentre i gialloblù hanno perso nel'ultima giornata 3-2 contro il Milan.

Frosinone-Roma, De Rossi alla prova del fuoco (vuole battere il suo amico Di Francesco)

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 20:13

