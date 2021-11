Mbappè (quattro gol) trascina la Francia in Qatar. Qualificato anche il Belgio.

Ci sono le prime qualificate per Qatar 2022. La Francia, ad esempiovola al mondiale con una giornata di anticipo sulla conclusione delle qualificazioni grazie al dilagante successo, 8-0, sul Kazakistan al Parco dei Principi. Metà delle reti sono state realizzate da Mbappè, due da Benzema. Didier Deschamps può festeggiare un altro traguardo raggiunto dopo la vittoria nella Nations League.

Anche il Belgio ha staccato il biglietto per l'emirato imponendosi 3-1 sull' Estonia. Le due nazionali si aggiungono così a Germania e Danimarca, già assicuratesi un posto nella fase finale del torneo mondiale. Niente da fare per l'Olanda, che negli ultimi dieci minuti del match col Montenegro a Podgorica si è fatta rimontare due reti. Il 2-2 finale condanna gli Orange ad attendere l'ultima giornata, quando ospiteranno la Norvegia, per cercare il punto che manca loro per la qualificazione

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA