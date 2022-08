Francesca Brienza, la compagna di Garcia sorpresa: «Per la prima volta le parole “divano” e “stadio” sono una cosa sola»

Quando si dice, mi metto sul divano a godermi una partita di calcio. Detto fatto. Ma questa volta il divano si trasferisce allo stadio che diventa un vero e proprio salotto in cui godersi un match ufficiale di campionato. Succede in Arabia Saudita al MrSool Park e a documentare il tutto è la giornalista Francesca Brienza, compagna dell'allenatore Garcia, ex Roma e Marsiglia, e oggi tecnico dell'Al Nassr formazione che milita nel campionato arabo, in passato allenata anche da Zenga e Cannavaro.

«Per la prima volta in tanti anni di partite viste, le parole “divano” e “stadio” sono una cosa sola!!! - My first game in Mrsool Park for support @alnassr_fc» ha scritto la Brienza sui social, postando una bellissima foto di lei rilassata a godersi lo spettacolo calcistico su uno stupendo divano in pelle in tribuna vip allo stadio dell'Al Nassr. Eravano abituati a zone vip e lounge di lusso negli impianti sportivi italiani dotati di ogni comfort, ma questa del divano in tribuna non si era mai vista. Una moda che sarà importata anche in serie A?

Francesca Brienza, la compagna di Garcia rivela: «Per la prima volta le parole “#divano” e “#stadio” sono una cosa sola» https://t.co/efDTmIJvBA — Leggo (@leggoit) August 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA