Finlandia-Russia 0-1, una magia di Miranchuk decide l'incontro

Seconda giornata di Euro 2020 battezzata da Finlandia e Russia, in un match valido per la classifica del Gruppo B. Il primo tempo dell'incontro è molto equilibrato, ed è la nazionale scandinava a creare le prime occasioni, con Pohjanpalo che spreca almeno due buone occasioni da dentro l'area. Cresce però anche la Russia, che si rende pericolosa prima con Dzyuba e poi con Golovin. La partita resta in equilibrio sino al 47' del primo tempo, quando in pieno recupero il talento atalantino Aleksey Miranchuk sblocca il punteggio con un gran gol di mancino dal limite dell'area che si insacca nel sette alle spalle di Safonov.

Il secondo tempo è più avaro di emozioni, ed è Pukki l'unico tra i suoi che prova a trovare la giocata del pareggio. La Russia gestisce il possesso palla, con i finnici che cercano il pari solo su azione di ripartenza, non trovando mai gli spazi giusti. Sempre i russi più vicini alla rete del raddoppio, che però non arriva fino al fischio finale. Il match si conclude conla vittoria di misura degli uomini di Cherchesov, che riscattano la sconfitta iniziale contro il Belgio e incassano tre punti fondamentali per la corsa agli ottavi di finale, rimettendosi in testa alla classifica in attesa proprio della sfida tra il Belgio e la Danimarca di stasera alle 18.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 18:43

