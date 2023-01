Figurine Panini, presentato l'album 2022-23: ecco tutte le novità

A Milano, nella sede della Lega Serie A, è stato presentato il nuovo album di figurine Panini Calciatori 2022-2023. Giunto all'edizione numero 62, il nuovo album dedicato al calcio italiano si compone di 128 pagine. La copertina riporta l'immagine dei giocatori dei club di Serie A, uno per squadra, nelle loro esultanze più riconosciute. Si tratta di una raccolta decisamente innovativo rispetto al recente passato. Dalla scelta di ridurre il numero di figurine (667 totali) alla nuova grafica delle figurine (più moderna), oltre a tante sezioni speciali come Calciomercato, con i nuovi acquisti di gennaio, EA Sports Player of the Month e Coach of the Month.



Ogni bustina contiene cinque figurine e 1 coupon con un codice per la Panini Digital Collection Serie C o per Calciatrici Serie A Femminile. Lo stesso codice si può utilizzare per partecipare all'operazione a premi Calcio Regali 2023.



«La sfida importante che Panini ha è quella di non perdere il contatto con le nuove generazioni. Con questo nuovo album abbiamo voluto, pur rispettando la tradizione, fare un passo verso di loro. Abbiamo ridotto il numero di figurine, del 10% circa, per aiutare chi vorrà completare l'album. Cambiato anche lo stile grafico della nuova figurina che strizza l'occhio al mondo delle card. Direi che si tratta di una rivoluzione copernicana per certi versi», le parole di Alex Bertani, nuovo Direttore Mercato Italia Panini. (F. Pon.)

