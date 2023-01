Bellini, re delle figurine: «Ne possiedo due milioni e mezzo. Una bustina? Come la caccia al tesoro»

di Fabrizio Ponciroli

Nel mondo del collezionismo sportivo, in particolare degli album di figurine di argomentazione calcistica, non c’è nessuno come Gianni Bellini. Non a caso è stato ribattezzato il “re delle figurine”. Con oltre 4000 album e quasi 2,5 milioni di figurine, Bellini è un’eccellenza nel collezionismo.



Gianni che effetto le fa essere considerato il re delle figurine?

«A me interessa solo portare avanti la mia passione. Mi fanno enormemente piacere i complimenti delle persone. Sono contento perché parliamo di una passione autentica, vera, semplice».

Una passione che l’ha portata a fare mostre ovunque, l’ultima in Irlanda…

«In Irlanda ho appena fatto una mostra di album di figurine sulla nazionale irlandese ai Mondiali del 1990, 1994 e 2002. Ho messo a disposizione della mostra 87 album provenienti da tutto il mondo. Nella prima tappa a Cork abbiamo avuto oltre 10.000 visitatori».

Ottantasette album della sua infinita collezione. Quante raccolte ha in totale al momento?

«Attualmente la mia raccolta è composta da 4092 fra album e serie di cards. A livello di figurine, direi che ormai sono vicino alla quota di 2,5 milioni di figurine».

Quanto crede che possa valere la sua intera collezione?



Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA